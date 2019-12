Sport e solidarietà, l’Ortigia impegnata nella colletta del Banco Alimentare

Non solo sport, sabato scorso, per l’Ortigia, ma anche un giorno di solidarietà, con la colletta alimentare alla quale ha partecipato anche il Circolo Canottieri Ortigia, insieme al Lions Siracusa Aretusa e alla neonata Ortigia Academy.Dopo il match contro Brescia, alcuni giocatori della prima squadra si sono trasferiti presso il supermercato Conad di viale Epipoli per aiutare i volontari a raccogliere la spesa alimentare donata dai cittadini e destinata a famiglie e persone meno abbienti. Il punto vendita ha raccolto ben 696,00 kg di alimenti e beni di prima necessità. Per quanto riguarda invece Siracusa e provincia, il totale raccolto è di 31 tonnellate di alimenti, un ottimo risultato che testimonia come la solidarietà sia importante e come basti un piccolo gesto, un contributo volontario per fare qualcosa per il prossimo. La Sicilia, nel suo insieme ha mostrato un enorme cuore, raccogliendo in totale 447 tonnellate di cibo che, da domani, saranno distribuite alle strutture di carità della nostra isola che assistono 226mila persone. Il Circolo Canottieri Ortigia ringrazia i propri atleti per la disponibilità e la sensibilità, tutti i volontari, il Lions Siracusa Aretusa e l’Ortigia Academy, ma soprattutto i cittadini che hanno partecipato alla colletta alimentare, dando il proprio contributo.