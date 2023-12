Straccia Bollo, misura rinnovata. Importi scontati per chi è in regola

Torna in vigore dal primo gennaio lo “Straccia Bollo” in Sicilia.

Fino al 30 giugno sarà possibile pagare gli arretrati del bollo auto dal 1 gennaio 2016 a 31 dicembre 2022.senza interessi e senza sanzioni ma si aggiunge- come preannunciato nei giorni scorsi- un’ulteriore possibilità di scontistica.

Secondo quanto approvato dall’Assemblea regionale siciliana, ai contribuenti in regola con la tassa automobilistica verrà applicato uno sconto del 10 per cento, a cui sarà possibile sommare un ulteriore 10 per cento di riduzione del bollo per coloro che sceglieranno la domiciliazione bancaria del tributo.

«Rafforziamo la strategia di recupero dell’evasione del bollo auto – afferma l’assessore all’Economia, Marco Falcone – attraverso le politiche agevolative che hanno generato notevoli introiti per la Regione. Grazie allo stralcio di sanzioni e interessi dello “Straccia bollo”, i cittadini tornano a dialogare con la fiscalità. La proiezione attuale vede gli incassi toccare i 425 milioni di euro, sfiorando una crescita del 30 per cento rispetto al 2022. Un tesoretto che il governo Schifani sta reinvestendo in servizi per i cittadini e azioni sul territorio».