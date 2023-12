Teatro, anche nel 2024 la Fondazione Inda potrà contare su uno sponsor importante

Anche per la stagione 2024 degli spettacoli classici, la Fondazione Inda potrà contare sul sostegno di UniCredit. “Riteniamo che il sostegno alla cultura possa innescare anche processi di sviluppo sociale ed economico sostenibili ed il rinnovo della partnership, per il quarto anno consecutivo, con la Fondazione Inda ne è una testimonianza concreta e conferma, ancora una volta, l’attenzione della Banca nei confronti del territorio siciliano”, commenta Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. Per Marina Valensise, consigliere delegato della Fondazione Inda, “si rinnova così una collaborazione strategica in vista di un progetto di alta qualità che unisce l’impresa e la cultura a vantaggio di tutto il territorio e della comunità”.

Nel 2024 ricorrerà infatti il 110^ anniversario dalla prima edizione delle rappresentazioni classiche che andò in scena al teatro greco di Siracusa il 16 aprile 1914. Nel 2024 – dal 10 maggio al 29 giugno – si alterneranno tre produzioni: Aiace di Sofocle per la regia di Luca Micheletti, nella traduzione di Walter Lapini, Fedra (Ippolito portatore di corona) di Euripide per la regia di Paul Curran nella traduzione di Nicola Crocetti e per la prima volta una commedia latina, il Miles gloriosus di Plauto, per la regia di Leo Muscato nella traduzione di Caterina Mordeglia. Si parte dal risultato record della stagione 2023: oltre 170mila biglietti venduti.