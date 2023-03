Teatro, due nomi per il nuovo sovrintendente Inda: Giuseppe Acquaviva e Valeria Told

Con la nomina di Luciano Messi al teatro Regio di Parma, restano ora due i nomi per in corsa per il ruolo di sovrintendente della Fondazione Inda: Giuseppe Acquaviva e Valeria Told. Deciderà il Ministero della Cultura a cui, ad ottobre dello scorso anno, è stata comunicata l’approvazione a maggioranza della terna composta da Messi, Acquaviva e Told da parte del cda della Fondazione Inda. Acquaviva e Messi facevano già parte di una prima terna “rinviata” dal ministro, all’epoca Franceschini. La novità è Valeria Told che per 11 anni ha diretto la Fondazione Haydn di Trento e Bolzano, maggiore realtà di musica classica in Trentino Alto Adige. Giuseppe Acquaviva p il direttore artistico del teatro Sociale di Camogli. In passato ha diretto anche il teatro Carlo Felice di Genova.

Nelle more della nomina del nuovo sovrintendente, è la consigliera delegata Marina Valensise ad occuparsi anche dei compiti assegnati dallo Statuto a quella figura.

Nelle settimane scorse, il senatore Antonio Nicita (Pd) aveva chiesto il commissariamento del cda della Fondazione Inda. Il presidente dell’ente culturale siracusano, per statuto è il sindaco di Siracusa, ha parlato di “un momento di confusione attorno all’Inda” di cui sarebbe stato vittima anche il parlamentare.