Telenovela Caravaggio, colpo di scena: il dipinto non è partito, il giallo della pec del Mart

Ennesimo colpo di scena nella telenovela sul Caravaggio di Siracusa. Se le ultime carte ufficiali, inclusa pec partita dalla direzione del Mart di Rovereto, davano per stabilito il rientro anticipato il 2 dicembre a Siracusa ecco che arriva un nuovo scossone, poco dopo la pubblicazione della notizia su SiracusaOggi.it.

Il dipinto non è ancora partito da Rovereto e, secondo alcune fonti, a mettersi di traverso sarebbe stato proprio il presidente del museo trentino, Vittorio Sgarbi. Il quale avrebbe precisato al Fec (proprietario del Seppellimento, ndr) che l’opera avrebbe lasciato Rovereto solo il 4 dicembre, come da contratto iniziale.

Non manca chi legge nella posizione assunta dal numero uno dell’istituzione culturale privata trentina un ultimo pizzico, in coda ad una vicenda in cui non ha mai nascosto il suo fastidio e la sua sorpresa per le posizioni assunte a livello siracusano da diversi personaggi.

Eppure la pec inviata dal Mart lo scorso 26 novembre pareva piuttosto chiara. La cita, in un documento ufficiale, la Soprintendenza di Siracusa: “perviene a questa Soprintendenza (…) la nota con la quale il Mart comunica contestualmente anche a codesto Ministero dell’Interno Fec il rientro dell’opera del Caravaggio (…) alla data del 2 dicembre p.v. preso la chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, allegando un programma dettagliato sulle tappe del viaggio e le modalità”. Chi ha inviato la pec dall’indirizzo certificato del Mart? E chi ha deciso il ripensamento dell’ultima ora? Sulla base di quali elementi nuovi?

Adesso, invece, l’improvviso ripensamento. Il dipinto tornerà a Siracusa ma non più – come previsto dagli ultimi accordi – il 2 dicembre. Lo slittamento dell’ultima ora pare abbia causato prevedibili tensioni ed anche qualche disguido organizzativo: la ditta che si occupa del trasporto era già pronta, idem tutta la struttura siracusana ed i tecnici dell’Istituto Centrale del Restauro, in partenza da Roma con un programma di viaggio che non andava oltre dopodomani a Siracusa.

foto dal web