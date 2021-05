Tennistavolo, brillano gli under 12 della Vigaro Siracusa a Lignano Sabbiadoro

Si è svolta a Lignano Sabbiadoro la 29.a edizione del “Trofeo Transalpino”, manifestazione di tennistavolo riservata agli Under 12. Tra le 21 delegazioni partecipanti, in rappresentanza delle varie regioni italiane, c’erano anche quattro giovani atleti della Vigaro Siracusa tre i sette della squadra siciliana.

I risultati ottenuti sono stati di assoluto prestigio: Simone Dell’Aquia, Federica e Gianmarco Interlandi (VIGARO Siracusa) insieme a Danilo Faso (Sportenjoy), sono stati i componenti della Sicilia 1 che è salita sul podio, piazzandosi in terza posizione dietro alla Lombardia ed al Friuli Venezia Giulia.

La Sicilia 2, di cui ha fatto parte Nicolò Santandrea (VIGARO) con Riccardo Dipietro (Eos Enna) e Martina Caronna (Himera G. Randazzo) si è classificata in sesta posizione.

Appare particolarmente soddisfatto il Presidente della Vigaro Siracusa, Giuseppe Gamuzza. “Il nostro vivaio continua a regalarci grandi soddisfazioni”, afferma il numero uno della società che riveste anche il ruolo di presidente regionale della Fitet.

“Devo elogiare i nostri ragazzi che dimostrano assiduità e notevole impegno negli allenamenti. Ma un grazie particolare lo devo rivolgere ai nostri tecnici Adebayo Adewole, Daniele Romano e Raffaele Iacono che con grande dedizione curano il vivaio; i risultati ottenuti dimostrano la bontà del loro lavoro e ci spronano a migliorarci ulteriormente”.