Tirocini negli alberghi di Siracusa per ragazzi e ragazze tra i 18 ed i 35 anni

Al via la selezione di tirocinanti da ospitare negli alberghi di Siracusa. Si tratta di una iniziativa congiunta di Noi albergatori Siracusa e dell’istituto di ricerca e formazione E-laborando. Il progetto si inserisce nell’ambito della nuova e seconda fase del Programma Garanzia Giovani avviato dalla Regione siciliana.

Possono aderire all’iniziativa ragazzi e ragazze tra i 18 ed i 35 anni, disoccupati, che non frequentano un regolare corso di studi, non sono inseriti in alcun corso di formazione o in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare. La conoscenza di lingue straniere rappresenterà un elemento caratterizzante.

«L’iniziativa ambisce a un triplice obiettivo: fornire un’opportunità di crescita e di formazione a giovani in cerca di lavoro; offrire un’offerta turistica sempre più di qualità ai viaggiatori in soggiorno nella nostra città; andare incontro ai cambiamenti del settore turistico e alle future esigenze delle strutture alberghiere, che spesso non riescono a trovare personale qualificato e specializzato», spiega Rosano.

Gli fa eco Sergio Pillitteri, docente di E-laborando: «Sono contento che una realtà così importante e presente nel territorio, come Noi albergatori Siracusa, abbia abbracciato questa iniziativa che permetterà di qualificare tanti giovani in un settore, quello alberghiero appunto, in crescita nella nostra realtà. Un obiettivo, questo, che sarà centrato grazie alla lunga esperienza nell’attività di formazione professionale da parte di E-laborando, tra l’altro accreditato all’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, della Salute provider della Regione Sicilia e all’Agenzia per il Lavoro».

Tutti gli interessati possono presentare la propria candidatura, inviando una mail al presidente di Noi albergatori Siracusa, Giuseppe Rosano all’indirizzo grosano.noialbergatorisiracusa@gmail.com oppure a Sergio Pillitteri all’indirizzo pillitterisergio@gmail.com.