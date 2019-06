Tre “A” per rilanciare il sistema produttivo: la ricetta del presidente di Confindustria

Ancora una volta, sono le infrastrutture il tema fondamentale per parlare di sviluppo. Il riconfermato presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, lo ha ricordato questa mattina chiedendo alla politica quel cambio di passo atteso da almeno due decenni. “E’ fondamentale centrare l’attenzione sulle infrastrutture che risultano ancora essere molto carenti in Sicilia. I porti incompleti, le autostrade, le ferrovie e i collegamenti logistici con i retro-porti ancora insufficienti. Non è pensabile che vengano lasciati nello stato in cui si trovano, anche in vista della definizione delle aree ZES che potranno attrarre importanti investimenti”, ha detto il numero uno di Confindustria Siracusa.

“Oggi è centrale puntare sull’agro-alimentare e il turismo: come agevolare le imprese all’export, come attrarre i turisti. Le nostre imprese soffrono non poco la distanza dall’Europa e dall’Italia, le debolissime politiche di accoglienza turistica e di servizi. Quello che chiediamo alla politica è di raccogliere i forti segnali di innovazione che provengono dal sistema delle imprese. Dobbiamo impegnarci per far recuperare al nostro territorio affidabilità, attendibilità, attrattività”.