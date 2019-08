Tre Aree Zes per Siracusa: impegno della Regione. Italia: “Forte impulso all’economia”

Si ribalta a Palermo il confronto sulle aree Zes per la Sicilia Orientale. Il sindaco, Francesco Italia è rientrato da Palazzo D’Orleans, ieri sera, con un risultato per certi versi inaspettato, al termine dell’incontro promosso dall’assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano.

La bozza di proposta presentata dal Governo regionale prevedeva, per la città di Siracusa, una sola area pari a 67 ha, a fronte delle tre aree individuate e richieste dal Comune capoluogo.

A seguito di un lungo confronto conclusosi nel tardo pomeriggio, l’assessore Turano ha accolto le richieste del Sindaco, impegnando il Governo ad inserire le tre aree proposte dal Comune di Siracusa per complessivi 146 ha.

“Ringraziamo l’assessore Turano -ha commentato Italia- per aver integralmente accolto le nostre istanze, convinti come siamo che gli strumenti offerti dalle ZES potranno dare un forte impulso allo sviluppo dell’economia produttiva della nostra città”.