Malore alla guida, perde la vita un anziano in vacanza a Siracusa

Dramma in via delle Eumenidi, a Fontane Bianche, contrada balneare di Siracusa. Un uomo ha perduto la vita mentre si trovava alla guida della sua auto, finita fuori controllo contro un muro.

La vittima era originaria di Milano e si trovava in vacanza in Sicilia. A bordo con lui anche la figlia, fortunatamente illesa.

Sul posto, il 118 e la Polizia Municipale. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano avrebbe accusato un malore, forse un infarto fulminante.

La tragedia si sarebbe consumata in pochi istanti. Quando sono arrivati i soccorsi, per l’uomo purtroppo non c’era più nulla da fare.

La strada è stata chiusa al traffico per il tempo necessario ad effettuare i rilievi e le operazioni d’intervento.