Vaccinarsi contro il covid in farmacia a maggio, ecco dove in provincia di Siracusa

Dalla metà di maggio – questa è la previsione – sarà possibile vaccinarsi anche in farmacia. La data esatta è ancora in via di definizione e molto dipenderà dalla disponibilità di Johnson&Johnson. Ma il dialogo con l’Asp di Siracusa e pressochè quotidiano per arrivare pronti al momento che segnerà una nuova svolta nella campagna vaccinale in atto nella nostra regione.

In provincia di Siracusa sono 65 le farmacie che hanno aderito all’iniziativa. Di queste, 21 nel capoluogo le altre nei vari centri in provincia. Questo l’elenco completo:

SIRACUSA

Agosta, via Archia 32

Antica Farmacia Ortigia, via Roma 79

Caruso, via Necropoli Grotticelle 25

Cataldi, viale Teocrito 114

Del Viale Bis, via Sofio Ferrero 26

Del Viale, viale Dei Comuni 32

Del Viale Tris, via Grottasanta 69

Di Luca, via Indipendenza 22

Farmacia Del Mare, traversa Renella 3

Favara, viale Scala Greca 339

Favata, via Paternò 43

Franca Lupo, viale Teocrito 31

Martin, viale Zecchino 199

Nigro, viale Scala Greca 311

Pappalardo, viale Epipoli 180

Paravizzini, via Piave 57

Riggio, via Bartolomeo Cannizzo 14

Rizzo, viale Santa Panagia 204

Tisia, via Tisia 52

Turco, via Monteforte 47

Valvo, largo XXV Luglio 6

AUGUSTA

Cicirata, via Lavaggi 100

Ballerini, via Quasimodo

Battaglini, via Megara

Bruno, via Principe Umberto 84

Conigliaro, viale Italia 188

Galardi, via Principe Umberto 170

Paradiso, viale Risorgimento 25

Sussiopulos, via Canale 44

AVOLA

Cappellani, corso Garibaldi 67

Farmacia 24 Metri, via Piersanti Mattarella 11

Galione, via Roma 51

Regina, via Francesco D’Assisi 25

Tre Leoni, corso Vittorio Emanuele 130

PALAZZOLO ACREIDE

Bongiorno, piazza del Popolo 15

FLORIDIA

Brunetto, via Ariosto 5

Catania, via Vittorio Veneto 220

Giliberto, via Enzo Giudice 2

Giuliano, via Vittorio Emanuele 306

Santa Lucia Fasfarma, viale Vittorio Veneto 15

SOLARINO

Campisi, via Cavour 32

Saner Pharma, via Plebiscito 1

FRANCOFONTE

Cocuzza, via Diaz 6

LENTINI

D’Agata, via Vittorio Emanuele 95

PACHINO

Del Borgo, via Mascagni, 55

Farmacia Moncada, via Garrano

PRIOLO

Di Vincenzo, via Palestro 182

Vitale, via Mostringiano 11

CANICATTINI

Firrincieli, via Dei Vespri 1

MELILLI

Formica, via Mascagni 1 (Città Giardino)

Gentile, via Iblea 83

Nigro, via Vittorio Emanuele 68 (Villasmundo)

PACHINO

Grillo, viale Aldo Moro 84

Novello, corso Costa 105

San Corrado, via Giovanni Pascoli 22

Tafuri, piazza Vittorio Emanuele 25

CARLENTINI

Inserra, via Cavour 107

Morale, via Principe Emanuele 52 (Pedagaggi)

ROSOLINI

Libertà, via Libertà

San Luigi, via Manzoni 96

LENTINI

Messina, via Mazzini 23

Pollara, via Gramsci 20

Sesto, via Termini 27

SORTINO

Rizzo, corso Umberto 71

I farmacisti sono stati formati per le inoculazioni e verranno allestiti a breve degli spazi – verosimilmente all’esterno delle farmacie – per eseguire materialmente le vaccinazioni. Potranno richiedere il vaccino in farmacia quelle categorie target abilitate al J&J, seguendo il Piano Nazionale.

Il presidente di FederFarma Siracusa, Salvo Caruso, non nasconde la soddisfazione. “E’ un buon dato. In proporzione al numero di abitanti, siamo tra le province siciliane con le maggiori adesioni. Le farmacie siracusane sono in totale 119 e avere l’adesione di 65 per qualcosa di assolutamente nuovo e mai fatto prima è importante. Al tempo stesso, e per gli stessi motivi, capisco le preoccupazioni di chi non ha aderito”.