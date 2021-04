Vaccini nelle aziende del polo industriale, via libera della Regione alla sperimentazione

Firmato il protocollo d0intesa che attiva un sistema sperimentale di vaccinazione per il personale delle imprese impegnate nell’area industriale di Siracusa. I vaccini somministrati direttamente nelle aziende, come stabilisce l’accordo siglato oggi, nella sede della Presidenza della Regione, dl presidente Nello Musumeci, dall’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo Turano, dal presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese e dal presidente di Confapi Sicilia, Dhebora Mirabelli. Coinvolte tutte le aree indstriali siciliane, a partire da quella siracusana.

“Oltre 1.500 aziende saranno coinvolte nel Piano di vaccinazione sperimentale che attueremo in base all’accordo sottoscritto con Confindustria e Confapi. E’ una grande lezione di civiltà, di prevenzione, ma anche una testimonianza di attenzione verso il mondo del lavoro e della produzione”, il commento di Musumeci.

Per l’assessore Turano, con questo protocollo vengono premiati due concetti fondamentali: “primo, la campagna vaccinale ha bisogno della collaborazione e dell’impegno di tutti; secondo, la Regione Siciliana intende tutelare i suoi siti produttivi da tutti i punti di vista, anche quello sanitario”.

foto dal web