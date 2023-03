Valeria Told: dal Trentino a Siracusa, dalla musica classica al teatro classico

Valeria Told è la prima soprintendente donna della Fondazione Inda, in oltre cento anni di storia. Arriva a Siracusa dopo aver diretto per ben 11 anni la Fondazione Haydn di Trento e Bolzano, maggiore realtà di musica classica in Trentino Alto Adige. Ed è subito un gioco di contrappassi, allora. Con la nuova soprintendente che passa dalla musica classica al teatro classico, dal Nord al Sud del Paese. “L’inizio di una sfida stimolante ed emozionante!”, scrive Told in inglese (The beginning of a stimulating and exciting challenge!) sui suoi canali social.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro”, è il messaggio inviatole dall’assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato. “È una nomina che va nella giusta direzione. Grazie alla competenza e alla grande esperienza la nuova sovrintendente saprà coniugare tradizione e innovazione con uno sguardo lungimirante verso il futuro, per una ulteriore crescita dell’Ente sotto il profilo artistico e culturale e generare impatti positivi verso il territorio”.

Anche l’assessore alla Cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata, esprime soddisfazione per la nomina.

“Benvenuta nella nostra città a Valeria Told. Il ministro Gennaro Sangiuliano sceglie e nomina una donna per la prima volta nella centenaria storia dell’Istituto del Dramma Antico e simbolicamente tutto questo avviene nel primo giorno di primavera: mi sembra un ottimo auspicio per l’avvenire della principale ‘macchina’ di Teatro Classico al Mondo. Una tradizione che dal 1913 si proietta nell’avvenire, soprattutto grazie all’impegno intelligente di questi ultimi 20 anni. Valeria Told, raffinata e colta manager, nonché donna di cultura, rappresenterà un ulteriore valore aggiunto per la nostra più importante impresa culturale. Buon lavoro!”.

foto da Facebook