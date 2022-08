Vent’anni di Anfass Palazzolo, annullo filatelico e cartoline

In occasione dei 20 anni dell’Anfass (Associazione di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) di Palazzolo Acreide, divenuta adesso “Fondazione Anffas Palazzolo Acreide Doniamo Sorrisi”, e su richiesta del suo presidente Giuseppe Giardina, Poste Italiane ha approntato un servizio temporaneo con speciale annullo postale che si potrà ottenere sabato 3 settembre, dalle 9.30 alle 15.30, presso lo spazio allestito in Piazza del Popolo n.1 (sala ex biblioteca), al palazzo Comunale di Palazzolo Acreide, con relativa cartolina. Il bozzetto dell’annullo postale è stato realizzato da Poste Italiane.

Sono stati invitati a partecipare alla giornata di eventi e a portare un loro saluto, il sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo, l’assessore regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro, Antonio Scavone, l’Autorità Garante dei diritti delle persone con disabilità Regione Siciliana, Carmela Tata, il vice presidente Anci Sicilia Paolo Amenta, il direttore generale ASP Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, Pierfrancesco Rizza, presidente dei Comitati Consultivi della Sicilia e altre autorità.