Villasmundo. Fucile nascosto in un casolare, era stato rubato nel messinese nel 2011

Sono stati i carabinieri dello squadrone eliportato “Cacciatori Sicilia” a rinvenire a Villasmundo, in contrada Sabella, un fucile calibro 12 marca “browning”. Era nascosto in un casolare di campagna, abilmente occultato. L’arma era stata rubata a Francavilla di Sicilia (Me) nel settembre del 2011.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per individuare il canale di ricettazione e di detenzione illegale di armi comuni da sparo. Da verificare se il fucile sia stato utilizzato in azioni criminose.