Zone rosse in Sicilia, una mappa interattiva per conoscere la situazione attuale

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha pubblicato una mappa interattiva delle zone rosse attive in Sicilia. Spicca la colorazione di tutta la provincia di Palermo e, in generale, della zona occidentale della regione. Più “serena” la situazione nel siracusano dove, ad oggi, in zona rossa si ritrovano Solarino e Rosolini. Ma nelle ultime ore si è alzato il livello di attenzione in almeno altre 5 cittadine: Lentini, Carlentini, Buccheri, Ferla e Cassaro.

Clicca qui per consultare la mappa delle zone rosse in Sicilia.