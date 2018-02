Adrenalina pura con The Punisher: domenica 18 al Palalobello, ingresso gratuito

Domenica 18 febbraio il Palalobello di Siracusa si trasformerà nella grande arena di “The Punisher War Zone″. E’ l’evento più atteso in Sicilia dagli appassionati di kick boxing che potranno assistere a match professionistici di K1 ed Mma con atleti internazionali pronti a contendersi il titolo europeo Iska K1. Ma c’è grande attesa anche per l’assegnazione del titolo nazionale di Pro Fight K1. Special guest l’acclamato Alessio Legionarius Sakara. Ma sarà battaglia, nel vero senso della parola, anche per le selezioni Oktagon 2018: si tratta delle’vento clou europeo nel settore e Siracusa ospiterà una delle tappe italiane per staccare il pass per l’esclusiva competizione.

Il via della emozionante kermesse alle 18.00, con ingresso gratuito. Non mancheranno i momenti di spettacolo nello spettacolo, sin dall’apertura della manifestazione affidata alla pole dance ed alle ragazze di Antonella Frisicaro.

A firmare l’organizzazione dell’appuntamento siracusano con The Punisher è il campione del mondo di K1 Tecnica 2016 ed attuale vice campione del mondo, Giuseppe Ferrazzano.