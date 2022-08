Vacanze di ferragosto, la classifica delle destinazioni: Siracusa in top 30

“Che fai a Ferragosto?”, gli italiani scelgono il mare. E Siracusa è tra le mete top per l’occasione, secondo i dati di Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa.

Siracusa è 23.a (due posizioni in meno rispetto allo scorso anno) e con San Vito Lo Capo (7.a) e Catania (14.a) compone il terzetto siciliano in top 30. A guidare la classifica è l’Isola d’Elba, seguono Gallipoli e San Teodoro con Jesolo e Lignano Sabbiadoro a completare la top 5.

Tra le regioni prevale la Sardegna con ben 5 località in classifica (San Teodoro terza, Villasimius 13ma, Olbia 18ma con Costa Rei ed Alghero rispettivamente 21ma e 22ma), segue la Campania con 4 località (Ischia 16ma, Camerota 20ma, con Paestum e Palinuro rispettivamente 29ma e 30ma) mentre Toscana (Isola d’Elba, Follonica e Grosseto), Puglia (Gallipoli, Otranto e Torre Lapillo, dunque tutte località del Salento) e Sicilia (San Vito Lo Capo, Catania e Siracusa) piazzano 3 località ciascuna nella graduatoria. Solo due destinazioni per Veneto ed Emilia-Romagna, mentre una ciascuna per Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Calabria.

Croazia, Spagna e Grecia uniche alternative possibili alle spiagge italiane, secondo il portale che ha analizzato le ricerche effettuate dai viaggiatori italiani su holidu.it per soggiorni compresi tra l’11 agosto 2022 e il 16 agosto 2022. Ha quindi stilato la classifica delle destinazioni di viaggio più ricercate. Per ciascuna località sono indicati il numero medio di persone per cui è stato ricercato l’alloggio, il prezzo medio di soggiorno a notte, ed è stato inoltre indicato il cambio di posizione rispetto alla top 30 del 2021.

“Non si parte per Ferragosto se non si è in gruppo: per tutte e 30 le destinazioni questo dato è compreso tra le 4 e le 6 persone. Se la norma è 4 persone in media, per località come Maiorca, Riccione, Torre Lapillo, Tropea, Gallipoli, Siracusa e San Vito Lo Capo il numero di persone sale a 5. Catania e Corfù le uniche mete con 6 persone di media per soggiorno”, spiegano da Holidu. Prezzo medio per notte per appartamento a Siracusa, 138 euro.

La classifica completa di tutte e 30 le posizioni, con prezzi medi, numero medio di persone per destinazione e cambiamento di posizioni rispetto all’anno scorso è disponibile alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#ferragosto

Foto da pagina Fb Associazione Pro Arenella