Palazzolo Acreide conquista Forbes: è meta top per le vacanze di Natale 2019

Forbes, uno dei magazine più famosi e influenti al mondo, “scopre” Palazzolo Acreide ed il suo Natale. Ed ai milioni di lettori sparsi in tutto il mondo, presenta il “Christmas tree” più alto di Sicilia. Si tratta della caratteristica installazione che, con centinaia di luci, illumina ogni anno la facciata barocca della basilica di San Sebastiano, in piazza del Popolo. L’8 dicembre, come tradizione, l’accensione.

Palazzolo Acreide viene indicato come una meta ideale per il Natale in Italia, perfetta per chi cerca nei borghi del Belpaese originalità e belle atmosfere.

Insieme a Palazzolo Acreide, Forbes incorona Atrani (Campania), Gromo (Lombardia), Gradara (Marche), Locorotondo (Puglia), Petralia Soprana (Sicilia), Sottoguda (Veneto) e Castiglione del Lago (Umbria).

Foto: Basile S.